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Тележка для прачечной из нержавейки Crit - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки Crit - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки Crit

Артикул: CH-067-137
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 100мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина635 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота800 мм
  • Вес13 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья100 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки485 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.30 м3

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