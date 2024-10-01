Товар в корзине. Перейти
Тележка Taba для сбора грязного белья - фото 1

Тележка Taba для сбора грязного белья

Артикул: CH-066-988
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с тремя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Короб для белья360 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
96 490
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety

41
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue

33
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09020
15 090 ₽Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15
New
Фотография товара Тележка для горничных Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Тележка для горничных Комфорт

12
New
Фотография товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами

15
New
Фотография товара Тележка Kabur для грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Kabur для грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Тележка Kabur для грязного белья

15
New
Настоящее фото товара Тележка из нержавейки Grid, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена

Тележка из нержавейки Grid

5
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Crit

6
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Reliable, произведённого компанией ChiedoCover
43 290
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Reliable

8
New
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Арль, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Стул Арль

53
Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера диамант велюр бордовый

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа

81
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 49025
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр сине-зеленый

100
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул деревянный Mango бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Mango бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул деревянный Mango бежевый

44
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сандра велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сандра велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Сандра велюр шампань

64
В пути 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера диамант велюр изумрудный

75
Распродажа
Фотография товара Стул ELLEN белая галька от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELLEN белая галька, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽Оптовая цена

Стул ELLEN белая галька

5
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kalipso, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kalipso, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Kalipso, белый

8
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр серый

92
В наличии 227 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

33
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Grace

49
Настоящее фото товара Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force, произведённого компанией ChiedoCover
от11 375
Оптовая цена

Тележка многофункциональная для горничных, Eco-Force

10
New
Фотография товара Тележка Melbourne разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Melbourne разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Melbourne разборная для горничной

8
New
Фотография товара Тележка для горничных Тартум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Тартум, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена

Тележка для горничных Тартум

14
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской

11
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей

8
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Aby, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной Aby

8

Товар в корзине

Тележка Taba для сбора грязного белья
Тележка Taba для сбора грязного белья
от 13 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Арль, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Стул Арль

53
Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера диамант велюр бордовый

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа

81
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 49025
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр сине-зеленый

100
В наличии 90 шт.