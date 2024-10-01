Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с тремя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1050 мм
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалметалл
- Короб для белья360 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3