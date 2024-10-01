Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Высота1600 мм
- Вес30 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для прачечной из нержавейки Menn
Тележка разборная для горничной Letto
Тележка разборная для горничной, синий
Тележка разборная для горничной, бежевый мешок
Тележка разборная для горничной, синяя
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Dalton
Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов
Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей
Тележка для уборки Afon
Тележка лофт Voyager
Стул Арнак
Стул Валенсия пэчворк
Дизайнерский стул FIT, латте, золото
Стул Muse 014
Стул Марк light
Стул на металлокаркасе Kalipso, белый
Стул пластиковый Maya, серый
Барный стул Ofir blue
Стул деревянный Gala dirty oak / black
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Тележка для перевозки и хранения белья Owen
Тележка для горничных Гестия
Тележка разборная для горничной Lay
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Harper
Тележка для прачечной из нержавейки White
Тележка для прачечной из нержавейки Thompson
Тележка Tijuana для горничных универсальная из нержавейки
Тележка - стеллаж Juan-les-Pins для перевозки и хранения белья
Тележка для прачечной из нержавейки Silver
Тележка для прачечной из нержавейки Joss