Характеристики товара
Описание
Тележка для перевозки грязного белья предназначена для сбора и перевозки использованных комплектов белья. Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина830 мм
- Ширина500 мм
- Высота900 мм
- Вес13 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.35 м3