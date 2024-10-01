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Тележка Naama Bay для сбора грязного белья - фото 1Тележка Naama Bay для сбора грязного белья - фото 2

Тележка Naama Bay для сбора грязного белья

Артикул: CH-066-994
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для перевозки грязного белья предназначена для сбора и перевозки использованных комплектов белья. Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина830 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес13 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3

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