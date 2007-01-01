Характеристики товара
Описание
Стулья обеденные великолепно сочетают в себе стиль и комфорт. Сиденья покрыты велюровой тканью. Она приятна на ощупь и обеспечивает дополнительный комфорт во время приема пищи. Высокая спинка стульев обеспечивает поддержку спины и позволяет сидеть за столом длительное время без дискомфорта.
Стулья прекрасно впишутся в любой интерьер - будь то классический или современный стиль. Они могут использоваться не только в обеденной зоне, но и в гостиной, офисе или кафе.
Эти стулья обладают не только привлекательным внешним видом, но и прочностью. Их конструкция изготовлена из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь, металл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет