Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет каркаса - Хромированный металл; Цвет сиденья - Коричневый; Цвет ножек - черный; Ширина - 43; Глубина - 43; Высота - 89; Высота сиденья - 59; Высота сиденья максимальная - 79; Высота максимальная - 109;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота1090 мм
- Высота до сиденья590/790 мм
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет