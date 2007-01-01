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Настоящее фото товара Барный стул Паскал, коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Паскал, коричневый, хром
11 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Паскал, коричневый, хром - фото 1Барный стул Паскал, коричневый, хром - фото 2Барный стул Паскал, коричневый, хром - фото 3Барный стул Паскал, коричневый, хром - фото 4Барный стул Паскал, коричневый, хром - фото 5

Барный стул Паскал, коричневый, хром

Артикул: CH-070-314
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья590/790 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет каркаса - Хромированный металл; Цвет сиденья - Коричневый; Цвет ножек - черный; Ширина - 43; Глубина - 43; Высота - 89; Высота сиденья - 59; Высота сиденья максимальная - 79; Высота максимальная - 109;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья590/790 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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