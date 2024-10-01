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Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue

Артикул: CH-022-322
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 200л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 80кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 600
ширина 550
высота 950

объем товара (м3) 0.35
вес, кг. 18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Допустимая нагрузка80 кг
  • Цветсиний

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