Характеристики товара
Описание
Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л, полиэтиленовым мешком 120 л для сбора мусора на кронштейне, полкой для ведер или пылесоса.
Размер51х110х95(В)
объем товара (м3)0.3
вес, кг.18
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Вес18 кг
- Короб для белья240 л
- Цветбордовый