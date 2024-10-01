от 15 190 ₽

Оптовая цена

Тележка для уборки Turbo

48

от 10 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32

93 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact

46

от 48 490 ₽

Оптовая цена

Тележка Aalen для горничных

32

от 16 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Norwegian для горничных универсальная

10

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

от 13 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов

10

от 16 690 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей

8

от 15 590 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной Mart

6

от 21 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением