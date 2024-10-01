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Тележка для горничной с синим мешоком - фото 1

Тележка для горничной с синим мешоком

Артикул: CH-066-687
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 45см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзинка тканевая имеет размер 30х50 см., жесткое дно. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес20 кг
  • Материалметалл, Нейлон
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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