Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.4 л
- Материалполипропилен
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кружка «Эрбосо Реативо», фарфор 0,35л
Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм
Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Чашка кофейная «Чакоул Дэппл»
Тарелка для подачи с массивом гор Гортейна
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Чашка чайная «Паула», фарфор
Тарелка «Эггшелл»
Чашка чайная «Опера»
Тарелка «Агат»
Кружка «Пастораль», фарфор 0,36л
Кружка «Крафт Терракота», фарфор 0,285л
Кружка «Каппучино», стекло 0,42л
Кружка «Стоун», фарфор 0,36л
Кружка эмалированная, сталь 0,4л
Термокружка, полипропилен 0,3л
Кружка «Монако Вайт», фарфор 0,34л
Кружка «Чакоул Дэппл», фарфор 0,285л
Кружка «Бонд», фарфор 0,18л
Кружка «Сиель блю», керамика 0,33л