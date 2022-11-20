Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны

13 оценок

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Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны

4.3
155 090 ₽
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Комплект для отдыха Вояж на 4 персоны
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Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

  • Диван 3х местный, 1
  • Кресла, 2
  • Журнальный стол 110*65, 1
  • Мягкое сидение (комплект)

Комплект для отдыха из искусственного ротанга «Вояж» – журнальный столик, 3-местный диван и пара удобных кресел – создадут атмосферу уюта в вашем доме. Комплект рассчитан на 5 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг
  • Цветсерый
  • Материалротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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