В комплект входят:
Комплект для отдыха из искусственного ротанга «Вояж» – журнальный столик, 3-местный диван и пара удобных кресел – создадут атмосферу уюта в вашем доме. Комплект рассчитан на 5 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.
Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны
Комплект для отдыха Лаунж на 5 персоны
Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон
Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны
Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны
Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Гинза, на 6 персон