Характеристики товара
Описание
Тонкой нотой коллекция Musk вписывается в атмосферу интерьера, придавая ему несмолкаемое ощущение элегантности. Мелкозернистое тиснение, повторяющее природные текстуры, создает в образе мебели ненавязчивый визуальный акцент. А флисовая подложка придает дополнительную мягкость и позволяет сохранить правильное натяжение ткани на любых мебельных формах. Благодаря сочетанию комфорта, безопасного состава и доступности коллекция Musk становится рациональным выбором для современных интерьерных решений в своем сегменте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалискусственная замша
- Износостойкость40000 циклов
- Плотность310,8 г/м²
- Составполиэстер - 100%
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет