Настоящее фото товара Ткань FIJI, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань FIJI, экокожа
11 оценок
790
Ткань FIJI, экокожа - фото 1Ткань FIJI, экокожа - фото 2Ткань FIJI, экокожа - фото 3Ткань FIJI, экокожа - фото 4Ткань FIJI, экокожа - фото 5Ткань FIJI, экокожа - фото 6Ткань FIJI, экокожа - фото 7Ткань FIJI, экокожа - фото 8Ткань FIJI, экокожа - фото 9Ткань FIJI, экокожа - фото 10Ткань FIJI, экокожа - фото 11Ткань FIJI, экокожа - фото 12Ткань FIJI, экокожа - фото 13Ткань FIJI, экокожа - фото 14Ткань FIJI, экокожа - фото 15Ткань FIJI, экокожа - фото 16Ткань FIJI, экокожа - фото 17Ткань FIJI, экокожа - фото 18Ткань FIJI, экокожа - фото 19Ткань FIJI, экокожа - фото 20Ткань FIJI, экокожа - фото 21Ткань FIJI, экокожа - фото 22Ткань FIJI, экокожа - фото 23Ткань FIJI, экокожа - фото 24Ткань FIJI, экокожа - фото 25Ткань FIJI, экокожа - фото 26
Ткань FIJI, экокожа

Артикул: CH-080-775
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалэкокожа
  • Износостойкость100000 циклов
  • Плотность450 г/м²
Характеристики товара

Описание

Fiji – это южные острова, жаркие, тропические, но очень красивые. С бирюзовыми лагунами, лазурным небом, песчаными пляжами и райскими фруктами. Именно такие цветовые впечатления мы постарались воплотить в нашей новой коллекции искусственной кожи с одноименным названием. Ее цветовая гамма включает все эти незабываемые оттенки, райских тропических островов, диковинных птиц и плодов. Но это не единственное преимущество коллекции Fiji!

Поверхность материала, выполненная из PVC, очень приятная на ощупь, обладает так называемым теплым восковым эффектом. Матовое универсальное тиснение очень актуально и гармонично сочетается с любым из цветов коллекции, а также с любыми мебельными формами.

Отдельно стоит сказать о невероятном качестве anti-scratch, благодаря которому на лицевой поверхности кожи не остается царапин от металлических предметов: ключей, заклепок, пуговиц, которыми можно повредить мебель при сидении, что позволяет использовать ее как для производства домашней мебели, так и для HoReCa. Флисовая подложка дает материалу приятную толщину, в сочетании с инновационным составом PVC на лицевой поверхности позволяет материалу легко восстанавливаться после снятия нагрузки, а значит отлично подходит на несущие детали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • СоставECO FACE PVС 100% BACING FLEECE POLYESTER 100%
  • Тип тканимебельные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
