Характеристики товара
Описание
Fiji – это южные острова, жаркие, тропические, но очень красивые. С бирюзовыми лагунами, лазурным небом, песчаными пляжами и райскими фруктами. Именно такие цветовые впечатления мы постарались воплотить в нашей новой коллекции искусственной кожи с одноименным названием. Ее цветовая гамма включает все эти незабываемые оттенки, райских тропических островов, диковинных птиц и плодов. Но это не единственное преимущество коллекции Fiji!
Поверхность материала, выполненная из PVC, очень приятная на ощупь, обладает так называемым теплым восковым эффектом. Матовое универсальное тиснение очень актуально и гармонично сочетается с любым из цветов коллекции, а также с любыми мебельными формами.
Отдельно стоит сказать о невероятном качестве anti-scratch, благодаря которому на лицевой поверхности кожи не остается царапин от металлических предметов: ключей, заклепок, пуговиц, которыми можно повредить мебель при сидении, что позволяет использовать ее как для производства домашней мебели, так и для HoReCa. Флисовая подложка дает материалу приятную толщину, в сочетании с инновационным составом PVC на лицевой поверхности позволяет материалу легко восстанавливаться после снятия нагрузки, а значит отлично подходит на несущие детали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалэкокожа
- Износостойкость100000 циклов
- Плотность450 г/м²
- СоставECO FACE PVС 100% BACING FLEECE POLYESTER 100%
- Тип тканимебельные
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет