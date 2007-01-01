Характеристики товара
Описание
Коллекция МОНАКО (Monaco) является воплощением изящества и нежности. Благодаря технологии особой окраски на поверхности ткани присутствует легкий краш-эффект, подчеркивающий невероятно мягкую фактуру ткани. Большое разнообразие трендовых оттенков позволяет создавать различные варианты современных интерьеров. Высокое качество и практичность делают эту ткань особо востребованной. Оцените все преимущества велюра МОНАКО и создайте свой неповторимый интерьер!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость50000 циклов
- Плотность360 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет