Настоящее фото товара Ткань Monako, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Monako, велюр
14 оценок
790
Ткань Monako, велюр - фото 1Ткань Monako, велюр - фото 2Ткань Monako, велюр - фото 3Ткань Monako, велюр - фото 4Ткань Monako, велюр - фото 5Ткань Monako, велюр - фото 6Ткань Monako, велюр - фото 7Ткань Monako, велюр - фото 8Ткань Monako, велюр - фото 9Ткань Monako, велюр - фото 10Ткань Monako, велюр - фото 11Ткань Monako, велюр - фото 12Ткань Monako, велюр - фото 13Ткань Monako, велюр - фото 14Ткань Monako, велюр - фото 15Ткань Monako, велюр - фото 16Ткань Monako, велюр - фото 17Ткань Monako, велюр - фото 18Ткань Monako, велюр - фото 19
Ткань Monako, велюр

Артикул: CH-080-760
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость50000 циклов
  • Плотность360 г/м²
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Коллекция МОНАКО (Monaco) является воплощением изящества и нежности. Благодаря технологии особой окраски на поверхности ткани присутствует легкий краш-эффект, подчеркивающий невероятно мягкую фактуру ткани. Большое разнообразие трендовых оттенков позволяет создавать различные варианты современных интерьеров. Высокое качество и практичность делают эту ткань особо востребованной. Оцените все преимущества велюра МОНАКО и создайте свой неповторимый интерьер!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость50000 циклов
  • Плотность360 г/м²
  • Состав100% полиэстер
  • Тип тканимебельные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
