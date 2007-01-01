Характеристики товара
Описание
Каждый дом – это отражение настроения и характера хозяина. Отдыхаете, работайте, приглашайте гостей – диваны, кровати, кушетки и кресла в рогожке Sherlock создадут нужную атмосферу для любого повода. Эстетика и естественность, безупречное исполнение и совместимость с широким диапазоном стилистических решений, отличная цена - залог успеха этой коллекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1450 мм
- Материалрогожка
- Износостойкость70000 циклов
- Плотность275,4 г/м²
- Составполиэстер - 100%
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет