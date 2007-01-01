Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Sherlock, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Sherlock, рогожка
790
Ткань Sherlock, рогожка - фото 1
Ткань Sherlock, рогожка

Артикул: CH-080-769
Основные характеристики
  • Ширина1450 мм
  • Материалрогожка
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность275,4 г/м²
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каждый дом – это отражение настроения и характера хозяина. Отдыхаете, работайте, приглашайте гостей – диваны, кровати, кушетки и кресла в рогожке Sherlock создадут нужную атмосферу для любого повода. Эстетика и естественность, безупречное исполнение и совместимость с широким диапазоном стилистических решений, отличная цена - залог успеха этой коллекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1450 мм
  • Материалрогожка
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность275,4 г/м²
  • Составполиэстер - 100%
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
