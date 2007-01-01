Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Вэлла, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Вэлла, велюр
6 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
Ткань Вэлла, велюр - фото 1Ткань Вэлла, велюр - фото 2Ткань Вэлла, велюр - фото 3Ткань Вэлла, велюр - фото 4Ткань Вэлла, велюр - фото 5Ткань Вэлла, велюр - фото 6Ткань Вэлла, велюр - фото 7Ткань Вэлла, велюр - фото 8Ткань Вэлла, велюр - фото 9Ткань Вэлла, велюр - фото 10Ткань Вэлла, велюр - фото 11Ткань Вэлла, велюр - фото 12Ткань Вэлла, велюр - фото 13Ткань Вэлла, велюр - фото 14Ткань Вэлла, велюр - фото 15Ткань Вэлла, велюр - фото 16Ткань Вэлла, велюр - фото 17Ткань Вэлла, велюр - фото 18Ткань Вэлла, велюр - фото 19Ткань Вэлла, велюр - фото 20Ткань Вэлла, велюр - фото 21Ткань Вэлла, велюр - фото 22Ткань Вэлла, велюр - фото 23Ткань Вэлла, велюр - фото 24Ткань Вэлла, велюр - фото 25Ткань Вэлла, велюр - фото 26Ткань Вэлла, велюр - фото 27Ткань Вэлла, велюр - фото 28Ткань Вэлла, велюр - фото 29Ткань Вэлла, велюр - фото 30Ткань Вэлла, велюр - фото 31Ткань Вэлла, велюр - фото 32Ткань Вэлла, велюр - фото 33Ткань Вэлла, велюр - фото 34Ткань Вэлла, велюр - фото 35Ткань Вэлла, велюр - фото 36Ткань Вэлла, велюр - фото 37Ткань Вэлла, велюр - фото 38Ткань Вэлла, велюр - фото 39Ткань Вэлла, велюр - фото 40Ткань Вэлла, велюр - фото 41Ткань Вэлла, велюр - фото 42Ткань Вэлла, велюр - фото 43Ткань Вэлла, велюр - фото 44Ткань Вэлла, велюр - фото 45Ткань Вэлла, велюр - фото 46Ткань Вэлла, велюр - фото 47Ткань Вэлла, велюр - фото 48Ткань Вэлла, велюр - фото 49Ткань Вэлла, велюр - фото 50Ткань Вэлла, велюр - фото 51Ткань Вэлла, велюр - фото 52Ткань Вэлла, велюр - фото 53Ткань Вэлла, велюр - фото 54Ткань Вэлла, велюр - фото 55Ткань Вэлла, велюр - фото 56Ткань Вэлла, велюр - фото 57Ткань Вэлла, велюр - фото 58

Ткань Вэлла, велюр

Артикул: CH-080-781
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалмикровелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кожзам Galaxy, искусственная кожа
Фотография товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа от компании ChiedoCover.
Следующий Ткань Арш, жаккард
Фотография товара Ткань Арш, жаккард от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Широкая палитра однотонного микровелюра коллекции Вэлла богата классическими и яркими оттенками. Бархатистая на ощупь ткань позволяет создавать различные варианты современных интерьеров. Ткань подходит для любых форм мебели. Благодаря своей эластичности хорошо драпируется и подходит для сложных элементов в мягкой мебели. Коллекция самодостаточна и хорошо сочетаема с оттенками внутри коллекции, так и с другими видами тканей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалмикровелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
  • Состав100% полиэстер
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Ткань Мати от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Мати, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Ткань Мати

46
Фотография товара Ткань Журавинка 305 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Журавинка 305 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Ткань Журавинка 305 см

32
В наличии
Фотография товара Ткань Бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Бифлекс

36
В наличии
New
Фотография товара Ткань Pegaso, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pegaso, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
490

Ткань Pegaso, экокожа

7
New
Фотография товара Ткань Furla, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Furla, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Furla, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Nuvola, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Nuvola, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Nuvola, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Vinuela, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vinuela, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vinuela, рогожка

7
New
Фотография товара Ткань Pulse, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pulse, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Pulse, рогожка

9
New
Фотография товара Ткань Musk, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Musk, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Musk, искуственная замша

9
New
Фотография товара Ткань Joly, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Joly, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Joly, искуственная замша

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Бельгийский ковёр «BILLIONARE» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр «BILLIONARE», произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Бельгийский ковёр «BILLIONARE»

42
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL

31
Фотография товара Коврик туристический, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик туристический, красный, произведённого компанией ChiedoCover
599

Коврик туристический, красный

35
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES, произведённого компанией ChiedoCover
от1 013 390
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES

35
Фотография товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI», произведённого компанией ChiedoCover
от98 390
Оптовая цена

Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI»

34
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold

35
Фотография товара Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION», произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION»

38
Фотография товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS», произведённого компанией ChiedoCover
от202 390
Оптовая цена

Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS»

46
Фотография товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS», произведённого компанией ChiedoCover
от472 390
Оптовая цена

Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «ASPENDOS»

50
Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «FAUNA FUN» , произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «FAUNA FUN»

50

Другие товары из раздела ткани

New
Фотография товара Ткань Vivaldi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vivaldi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vivaldi, велюр

8
New
Фотография товара Ткань Evita, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Evita, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Evita, велюр

11
New
Фотография товара Ткань Monako, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Monako, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Monako, велюр

14
New
Фотография товара Ткань Bingo, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Bingo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Bingo, рогожка

6
New
Фотография товара Ткань Preston, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Preston, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Preston, рогожка

6
New
Фотография товара Ткань Sherlock, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Sherlock, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Sherlock, рогожка

11
New
Фотография товара Ткань Enzo, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Enzo, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Enzo, искуственная замша

12
New
Фотография товара Ткань FIJI, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань FIJI, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань FIJI, экокожа

11
New
Фотография товара Ткань Ecostile, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Ecostile, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Ecostile, экокожа

10
New
Фотография товара Ткань Oregon, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Oregon, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Oregon, экокожа

8

Товар в корзине

Ткань Вэлла, велюр
Ткань Вэлла, велюр
490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Бельгийский ковёр «BILLIONARE» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр «BILLIONARE», произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Бельгийский ковёр «BILLIONARE»

42
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL

31
Фотография товара Коврик туристический, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик туристический, красный, произведённого компанией ChiedoCover
599

Коврик туристический, красный

35
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES, произведённого компанией ChiedoCover
от1 013 390
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES

35

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности