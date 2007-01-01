Характеристики товара
Описание
Широкая палитра однотонного микровелюра коллекции Вэлла богата классическими и яркими оттенками. Бархатистая на ощупь ткань позволяет создавать различные варианты современных интерьеров. Ткань подходит для любых форм мебели. Благодаря своей эластичности хорошо драпируется и подходит для сложных элементов в мягкой мебели. Коллекция самодостаточна и хорошо сочетаема с оттенками внутри коллекции, так и с другими видами тканей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалмикровелюр
- Износостойкость60000 циклов
- Плотность250 г/м²
- Состав100% полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет