Характеристики товара
Описание
Поверхность ткани создает легкий эффект винтажного блеска и неоднородный, естественный рисунок текстуры. Через такую визуальную «подвижность» коллекция Ocean наполняет пространство живостью и динамикой. Также это свойство позволяет создавать умиротворяющую, но совсем не скучную атмосферу в интерьере. В колор-карте коллекции представлено 13 натуральных оттенков с отсылкой к эстетике океанского побережья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1420 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость60000 циклов
- Плотность314 г/м²
- Составполиэстер - 100%
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет