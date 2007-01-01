Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Ocean, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Ocean, велюр
14 оценок
790
Ткань Ocean, велюр - фото 1Ткань Ocean, велюр - фото 2Ткань Ocean, велюр - фото 3Ткань Ocean, велюр - фото 4Ткань Ocean, велюр - фото 5Ткань Ocean, велюр - фото 6Ткань Ocean, велюр - фото 7Ткань Ocean, велюр - фото 8Ткань Ocean, велюр - фото 9Ткань Ocean, велюр - фото 10Ткань Ocean, велюр - фото 11Ткань Ocean, велюр - фото 12Ткань Ocean, велюр - фото 13
NEW

Ткань Ocean, велюр

Артикул: CH-080-761
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1420 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность314 г/м²
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Поверхность ткани создает легкий эффект винтажного блеска и неоднородный, естественный рисунок текстуры. Через такую визуальную «подвижность» коллекция Ocean наполняет пространство живостью и динамикой. Также это свойство позволяет создавать умиротворяющую, но совсем не скучную атмосферу в интерьере. В колор-карте коллекции представлено 13 натуральных оттенков с отсылкой к эстетике океанского побережья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1420 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность314 г/м²
  • Составполиэстер - 100%
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

