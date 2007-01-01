Характеристики товара
Описание
Стильное современное решение, позволяющее создать гармоничный интерьере в скандинавском стиле, а также в духе контемпорари или минимализма. Имеет выразительную структуру с диагональным переплетением, благодаря чему выглядит сдержанно и благородно. Фактуру подчеркивает палитра из 15 натуральных оттенков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1420 мм
- Материалрогожка
- Износостойкость70000 циклов
- Плотность257,5 г/м²
- Составполиэстер - 100%
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет