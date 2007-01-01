Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Preston, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Preston, рогожка
6 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Ткань Preston, рогожка - фото 1Ткань Preston, рогожка - фото 2Ткань Preston, рогожка - фото 3Ткань Preston, рогожка - фото 4Ткань Preston, рогожка - фото 5Ткань Preston, рогожка - фото 6Ткань Preston, рогожка - фото 7Ткань Preston, рогожка - фото 8Ткань Preston, рогожка - фото 9Ткань Preston, рогожка - фото 10Ткань Preston, рогожка - фото 11Ткань Preston, рогожка - фото 12Ткань Preston, рогожка - фото 13Ткань Preston, рогожка - фото 14Ткань Preston, рогожка - фото 15
NEW

Ткань Preston, рогожка

Артикул: CH-080-768
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1420 мм
  • Материалрогожка
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность257,5 г/м²
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кожзам Galaxy, искусственная кожа
Фотография товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа от компании ChiedoCover.
Следующий Ткань Арш, жаккард
Фотография товара Ткань Арш, жаккард от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное современное решение, позволяющее создать гармоничный интерьере в скандинавском стиле, а также в духе контемпорари или минимализма. Имеет выразительную структуру с диагональным переплетением, благодаря чему выглядит сдержанно и благородно. Фактуру подчеркивает палитра из 15 натуральных оттенков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1420 мм
  • Материалрогожка
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность257,5 г/м²
  • Составполиэстер - 100%
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Ткань Ричард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена

Ткань Ричард

44
В наличии
Фотография товара Ткань Виолетта, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Виолетта, жаккард

37
В наличии
Фотография товара Ткань Журавинка 305 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Журавинка 305 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Ткань Журавинка 305 см

32
В наличии
Фотография товара Ткань Velvet Lux, микровельвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Velvet Lux, микровельвет, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Ткань Velvet Lux, микровельвет

44
В наличии
Фотография товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Кожзам Galaxy, искусственная кожа

35
Фотография товара Ткань Шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Шенилл

50
New
Фотография товара Ткань Evita, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Evita, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Evita, велюр

11
New
Фотография товара Ткань Ocean, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Ocean, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Ocean, велюр

14
New
Фотография товара Ткань Nuvola, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Nuvola, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Nuvola, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Enzo, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Enzo, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Enzo, искуственная замша

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS», произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS»

31
Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow

47
Фотография товара Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA, произведённого компанией ChiedoCover
от144 990
Оптовая цена

Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA

50
Фотография товара Китайский ковёр «SHELBI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр «SHELBI», произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Китайский ковёр «SHELBI»

39
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Playground, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Playground, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Playground, голубой

36
Фотография товара Индийский ковёр «STORM» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «STORM», произведённого компанией ChiedoCover
от1 908 890
Оптовая цена

Индийский ковёр «STORM»

43
Фотография товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS», произведённого компанией ChiedoCover
от202 390
Оптовая цена

Турецкий ковер из эвкалиптового шелка «SIRIUS»

46
Фотография товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED», произведённого компанией ChiedoCover
от134 890
Оптовая цена

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»

43
Фотография товара Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO», произведённого компанией ChiedoCover
от291 590
Оптовая цена

Индийский ковёр из эвкалиптового шелка «SALONE DI MILANO»

32
Фотография товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI», произведённого компанией ChiedoCover
от98 390
Оптовая цена

Бельгийский ковёр из вискозы «CARLUCCI»

34

Другие товары из раздела ткани

New
Фотография товара Ткань Pegaso, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pegaso, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
490

Ткань Pegaso, экокожа

7
New
Фотография товара Ткань Vivaldi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vivaldi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vivaldi, велюр

8
New
Фотография товара Ткань Furla, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Furla, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Furla, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Monako, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Monako, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Monako, велюр

14
New
Фотография товара Ткань Vinuela, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vinuela, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vinuela, рогожка

7
New
Фотография товара Ткань Bingo, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Bingo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Bingo, рогожка

6
New
Фотография товара Ткань Sherlock, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Sherlock, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Sherlock, рогожка

11
New
Фотография товара Ткань Pulse, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pulse, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Pulse, рогожка

9
New
Фотография товара Ткань Musk, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Musk, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Musk, искуственная замша

9
New
Фотография товара Ткань Joly, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Joly, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Joly, искуственная замша

5

Товар в корзине

Ткань Preston, рогожка
Ткань Preston, рогожка
790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS», произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS»

31
Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow

47
Фотография товара Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA, произведённого компанией ChiedoCover
от144 990
Оптовая цена

Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-AQUA

50
Фотография товара Китайский ковёр «SHELBI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр «SHELBI», произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Китайский ковёр «SHELBI»

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности