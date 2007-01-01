Характеристики товара
Описание
Эвита – коллекция для жизни
Имя Эвита образовано от древнееврейского имени Хава (Ева), которое в различных вариантах означает «дыхание», «жизнь». Коллекция однотонного голландского вельвета Эвита призвана вдохнуть жизнь в интерьер своей сбалансированной палитрой оттенков. Широкий выбор оттенков одно из главных преимуществ коллекции. От пастельных до ярких, глубоких и классических цветов. Мягкая и нежная на ощупь фактура коллекции сочетает в себе высокие эксплуатационные качества. Благодаря специальной обработки сырья, материал голландский вельвет имеет хорошую эластичность и цветоустойчивость. Высокая износостойкость и устойчивость к механическим повреждениям, позволяет использовать коллекцию в коммерческих целях – 60 000 циклов Мартиндейла.
Эвита – универсальная коллекция, она подходит под любую стилистическую направленность. От минимализма, лофта до классических форм кроватей и аксессуаров. Из-за своей небольшой плотности и мягкости она подходит для любых форм мягкой мебели. А прекрасное соотношение цены и качества — это дополнительное её преимущество.
Эвита – коллекция для жизни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Материалвелюр
- Износостойкость60000 циклов
- Плотность250 г/м²
- Состав100% модифицированный полиэстер
- Тип тканимебельные
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет