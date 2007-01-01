Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Evita, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Evita, велюр
11 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Ткань Evita, велюр - фото 1Ткань Evita, велюр - фото 2Ткань Evita, велюр - фото 3Ткань Evita, велюр - фото 4Ткань Evita, велюр - фото 5Ткань Evita, велюр - фото 6Ткань Evita, велюр - фото 7Ткань Evita, велюр - фото 8Ткань Evita, велюр - фото 9Ткань Evita, велюр - фото 10Ткань Evita, велюр - фото 11Ткань Evita, велюр - фото 12Ткань Evita, велюр - фото 13Ткань Evita, велюр - фото 14Ткань Evita, велюр - фото 15Ткань Evita, велюр - фото 16Ткань Evita, велюр - фото 17Ткань Evita, велюр - фото 18Ткань Evita, велюр - фото 19Ткань Evita, велюр - фото 20Ткань Evita, велюр - фото 21Ткань Evita, велюр - фото 22Ткань Evita, велюр - фото 23Ткань Evita, велюр - фото 24Ткань Evita, велюр - фото 25Ткань Evita, велюр - фото 26Ткань Evita, велюр - фото 27
NEW

Ткань Evita, велюр

Артикул: CH-080-756
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кожзам Galaxy, искусственная кожа
Фотография товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа от компании ChiedoCover.
Следующий Ткань Арш, жаккард
Фотография товара Ткань Арш, жаккард от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эвита – коллекция для жизни

Имя Эвита образовано от древнееврейского имени Хава (Ева), которое в различных вариантах означает «дыхание», «жизнь». Коллекция однотонного голландского вельвета Эвита призвана вдохнуть жизнь в интерьер своей сбалансированной палитрой оттенков. Широкий выбор оттенков одно из главных преимуществ коллекции. От пастельных до ярких, глубоких и классических цветов. Мягкая и нежная на ощупь фактура коллекции сочетает в себе высокие эксплуатационные качества. Благодаря специальной обработки сырья, материал голландский вельвет имеет хорошую эластичность и цветоустойчивость. Высокая износостойкость и устойчивость к механическим повреждениям, позволяет использовать коллекцию в коммерческих целях – 60 000 циклов Мартиндейла.

Эвита – универсальная коллекция, она подходит под любую стилистическую направленность. От минимализма, лофта до классических форм кроватей и аксессуаров. Из-за своей небольшой плотности и мягкости она подходит для любых форм мягкой мебели. А прекрасное соотношение цены и качества — это дополнительное её преимущество.

Эвита – коллекция для жизни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Материалвелюр
  • Износостойкость60000 циклов
  • Плотность250 г/м²
  • Состав100% модифицированный полиэстер
  • Тип тканимебельные
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Ткань Арш, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Арш, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Арш, жаккард

48
В наличии
Фотография товара Ткань Ромб, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Ромб, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Ромб, жаккард

33
В наличии
Фотография товара Ткань Виолетта, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена

Ткань Виолетта, жаккард

37
В наличии
Фотография товара Кожзам Cometa, искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кожзам Cometa, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Кожзам Cometa, искусственная кожа

43
Фотография товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кожзам Galaxy, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Кожзам Galaxy, искусственная кожа

35
Фотография товара Ткань Спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Ткань Спандекс

40
В наличии
New
Фотография товара Ткань Furla, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Furla, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Furla, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Ocean, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Ocean, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Ocean, велюр

14
New
Фотография товара Ткань Nuvola, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Nuvola, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Nuvola, велюр

5
New
Фотография товара Ткань Bingo, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Bingo, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Bingo, рогожка

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Коврик туристический, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик туристический, серый, произведённого компанией ChiedoCover
599

Коврик туристический, серый

46
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL

31
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER», произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER»

37
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY», произведённого компанией ChiedoCover
от1 354 090
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY»

38
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой

46
Фотография товара Бельгийский ковёр синтетический «Де Хаан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр синтетический «Де Хаан», произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Бельгийский ковёр синтетический «Де Хаан»

30
Фотография товара Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION», произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Индийский ковёр «CARTIE COLLECTION»

38
Фотография товара Индийский ковёр «MILTON» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «MILTON», произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Индийский ковёр «MILTON»

36
Фотография товара Бельгийский ковёр шерстяной Coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр шерстяной Coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от69 690
Оптовая цена

Бельгийский ковёр шерстяной Coffee

35
Фотография товара Бельгийский ковёр шерстяной Cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр шерстяной Cream, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Бельгийский ковёр шерстяной Cream

48

Другие товары из раздела ткани

New
Фотография товара Ткань Pegaso, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pegaso, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
490

Ткань Pegaso, экокожа

7
New
Фотография товара Ткань Vivaldi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vivaldi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vivaldi, велюр

8
New
Фотография товара Ткань Monako, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Monako, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Monako, велюр

14
New
Фотография товара Ткань Vinuela, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Vinuela, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Vinuela, рогожка

7
New
Фотография товара Ткань Preston, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Preston, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Preston, рогожка

6
New
Фотография товара Ткань Sherlock, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Sherlock, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Sherlock, рогожка

11
New
Фотография товара Ткань Pulse, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Pulse, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Pulse, рогожка

9
New
Фотография товара Ткань Musk, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ткань Musk, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
790

Ткань Musk, искуственная замша

9

Товар в корзине

Ткань Evita, велюр
Ткань Evita, велюр
790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коврик туристический, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик туристический, серый, произведённого компанией ChiedoCover
599

Коврик туристический, серый

46
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL

31
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER», произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «FLORA BORDER»

37
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY», произведённого компанией ChiedoCover
от1 354 090
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «CHAOS THEORY»

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности