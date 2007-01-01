Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ткань Pulse, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Ткань Pulse, рогожка
9 оценок
790
Ткань Pulse, рогожка - фото 1Ткань Pulse, рогожка - фото 2Ткань Pulse, рогожка - фото 3Ткань Pulse, рогожка - фото 4Ткань Pulse, рогожка - фото 5Ткань Pulse, рогожка - фото 6Ткань Pulse, рогожка - фото 7Ткань Pulse, рогожка - фото 8Ткань Pulse, рогожка - фото 9Ткань Pulse, рогожка - фото 10Ткань Pulse, рогожка - фото 11Ткань Pulse, рогожка - фото 12Ткань Pulse, рогожка - фото 13Ткань Pulse, рогожка - фото 14Ткань Pulse, рогожка - фото 15Ткань Pulse, рогожка - фото 16Ткань Pulse, рогожка - фото 17Ткань Pulse, рогожка - фото 18Ткань Pulse, рогожка - фото 19Ткань Pulse, рогожка - фото 20Ткань Pulse, рогожка - фото 21Ткань Pulse, рогожка - фото 22Ткань Pulse, рогожка - фото 23Ткань Pulse, рогожка - фото 24
NEW

Ткань Pulse, рогожка

Артикул: CH-080-770
9 оценок
Основные характеристики
  • Материалрогожка
  • Износостойкость100000 циклов
  • Плотность462 г/м²
  • Состав100% PES
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Коллекция PULSE – износостойкая рогожка. Рельефный рисунок привлекателен своей простотой и естественностью. Ткань приятна на ощупь и изготавливается в большом количестве расцветок. Сложные, глубокие оттенки несомненно станут главными акцентами в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалрогожка
  • Износостойкость100000 циклов
  • Плотность462 г/м²
  • Состав100% PES
  • Тип тканимебельные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

