Характеристики товара
Описание
Коллекция PULSE – износостойкая рогожка. Рельефный рисунок привлекателен своей простотой и естественностью. Ткань приятна на ощупь и изготавливается в большом количестве расцветок. Сложные, глубокие оттенки несомненно станут главными акцентами в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалрогожка
- Износостойкость100000 циклов
- Плотность462 г/м²
- Состав100% PES
- Тип тканимебельные
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет