Ткань Enzo, искуственная замша
Ткань Enzo, искуственная замша
12 оценок
790
Ткань Enzo, искуственная замша - фото 1Ткань Enzo, искуственная замша - фото 2Ткань Enzo, искуственная замша - фото 3Ткань Enzo, искуственная замша - фото 4Ткань Enzo, искуственная замша - фото 5Ткань Enzo, искуственная замша - фото 6Ткань Enzo, искуственная замша - фото 7Ткань Enzo, искуственная замша - фото 8Ткань Enzo, искуственная замша - фото 9Ткань Enzo, искуственная замша - фото 10Ткань Enzo, искуственная замша - фото 11Ткань Enzo, искуственная замша - фото 12Ткань Enzo, искуственная замша - фото 13Ткань Enzo, искуственная замша - фото 14Ткань Enzo, искуственная замша - фото 15Ткань Enzo, искуственная замша - фото 16
Ткань Enzo, искуственная замша

Артикул: CH-080-773
12 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственная замша
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность340 г/м²
  • Составполиэстер – 100%
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Откройте для себя великолепие природного камня с мебельной замшей Enzo. Благодаря новой технологии барабанного нанесения дизайна, фактура поверхности получается очень реалистичной и долговечной. Эта замша изготовлена из натуральных материалов, которые отлично подчеркивают индивидуальность и особенность интерьера. С искусственной замшей Enzo ваш интерьер оживет и станет еще привлекательнее.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалискусственная замша
  • Износостойкость70000 циклов
  • Плотность340 г/м²
  • Составполиэстер – 100%
  • Тип тканимебельные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

