Характеристики товара
Описание
Откройте для себя великолепие природного камня с мебельной замшей Enzo. Благодаря новой технологии барабанного нанесения дизайна, фактура поверхности получается очень реалистичной и долговечной. Эта замша изготовлена из натуральных материалов, которые отлично подчеркивают индивидуальность и особенность интерьера. С искусственной замшей Enzo ваш интерьер оживет и станет еще привлекательнее.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственная замша
- Износостойкость70000 циклов
- Плотность340 г/м²
- Составполиэстер – 100%
- Тип тканимебельные
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет