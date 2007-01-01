Характеристики товара
Описание
Торшер изысканный элемент дизайна для вашего интерьера. Привлекает внимание своим стильным и элегантным дизайном, вдохновленным культовыми формами, популярными у знаменитого дизайнера Луи Пульсена. Металлический плафон состоит из нескольких изогнутых слоев, визуально напоминающий цветок. Цвет слоновой кости внешней стороны плафона с белым внутренним покрытием добавляет светильнику роскошный вид. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 и мощностью 40 Вт, который обеспечивает достаточно яркое и равномерное освещение для площади до 3 кв.м. Дополнительная особенность регулируемый плафон, позволяющий направлять свет в нужную вам сторону, создавая комфортную атмосферу в любом помещении. Идеально подходит для спальни, гостиной или детской комнаты, создавая атмосферу уюта и современного стиля. Его элегантный внешний вид и высокая функциональность делают его отличным выбором для любой комнаты вашего дома или офиса. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобства монтажа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота1630 мм
- Вес4.74 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки145 мм
- Вес упаковки6.14 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет