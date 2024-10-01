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Светильник подвесной V11117-P Allen

Артикул: CH-067-933
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник серии Alva в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в черном цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется лампа накаливания или LED мощьностью 60 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1825 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, черный

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