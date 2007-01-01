Светодиодный подвесной светильник — это эффектное сочетание современного дизайна и художественного подхода к оформлению. Компактный по габаритам, он привлекает внимание оригинальной формой и интересным контрастом материалов. В конструкции использовано сочетание стекла, керамики и металла. Белый стеклянный плафон цилиндрической формы обеспечивает мягкий, тёплый свет, комфортный для глаз. Бронзовые и коричневые элементы корпуса и глянцевая отделка придают светильнику утончённый вид. Декоративные вставки из керамики служат ярким акцентом, подчеркивая уникальность модели. Светильник оснащён светодиодной лампой мощностью 19 Вт, что позволяет эффективно осветить пространство до 5 кв.м. Направление света вниз делает эту модель особенно подходящей для размещения над столом или в зоне отдыха. Подвес регулируется по высоте от 20 до 120 см, что позволяет адаптировать светильник под высоту потолков или конкретную зону в интерьере. Идеально подойдёт для интерьеров гостиной, спальни, кафе, ресторана, отеля или загородного дома. Его стильный облик и уютное освещение станут завершающим штрихом в оформлении любого современного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Глубина160 мм
- Высота1880 мм
- Вес2.1 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность19 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, белый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки230 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет