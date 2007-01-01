Характеристики товара
Описание
Лампа настольная. Настольная лампа идеально сочетает лаконичный дизайн и высокую функциональность. Матовый корпус из хромированного металла гармонирует с белым тканевым плафоном, создавая мягкое освещение для уютной атмосферы. Лампа отличается строгими геометрическими линиями корпуса, которые подчеркивают современную эстетику. Белый плафон обеспечивает равномерное и приятное освещение, создавая баланс между практичностью и стилем. Оснащенная одной лампой мощностью до 60 Вт, лампа эффективно освещает до 2 кв.м пространства. Высота 53 см делает её универсальной для использования на столах, прикроватных тумбах или комодах. Матовая поверхность корпуса не только эстетична, но и практична в уходе. Светильник подходит для использования в спальне, гостиной, прихожей, детской или на кухне. Также он станет стильным дополнением интерьера кафе, ресторанов или загородных домов, гармонично вписываясь в стили классицизма, модерна и неоклассики.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Глубина310 мм
- Высота530 мм
- Вес1.52 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки145 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки2.4 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет