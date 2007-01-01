Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — тропическая экзотика в интерьере. Подвесной светильник — это идеальное решение для интерьеров, которым не хватает яркости и оригинальности. Его цилиндрический плафон украшен насыщенным тропическим принтом с изображением листьев и птиц, создавая акцентный элемент и добавляя пространству атмосферу уюта и экзотики. Светильник оборудован тремя лампами с цоколем Е27, общей мощностью до 180 Вт, что позволяет качественно осветить площадь до 4 м². Высоту можно регулировать в диапазоне от 20 до 94,5 см, подстраивая светильник под высоту потолка или конкретные дизайнерские задачи. Подходит для установки на натяжной потолок, монтируется на планку и включается со стены. Корпус выполнен из прочного металла с черным покрытием, гармонирующим с принтом абажура. Светильник будет уместен как в жилом пространстве (спальне, гостиной, детской), так и в кафе, ресторане или загородном доме. В комплект входят все необходимые элементы для установки: паспорт, схема, упаковка и монтажный комплект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1200 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки1.8 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет