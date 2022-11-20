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Светодиодный торшер V4089-FL True

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стильный и современный светодиодный торшер из серии True. Основным источником света служит светодиодная лента с мощностью 20 Вт. Гибкая силиконовая оболочка ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлический каркас с широким основанием надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 110 см, площадь освещения 2 м², отличный вариант дополнительного освещения для небольших комнат.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 20 Вт.
  • Общая мощность светильника 20 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый, золотой

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