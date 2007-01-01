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Равенна обеденная группа плетеная, графит - фото 1Равенна обеденная группа плетеная, графит - фото 2Равенна обеденная группа плетеная, графит - фото 3
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Равенна обеденная группа плетеная, графит

Артикул: CH-076-824
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная обеденная группа «Эспрессо» для обустройства зоны отдыха.

В комплект входит:

- круглый обеденный стол «Эспрессо» (1180×1180×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей;

- 4 кресел коллекции «Равенна» (570×680×810 мм).

Вся мебель изготовлена из алюминия, поэтому ее очень легко перемещать. Декоративное покрытие выполнено из долговечного искусственного ротанга, устойчивого к перепадам температур и переменам погоды. Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла 5 мм, кресла укомплектованы подушками серо-коричневого цвета со съёмными чехлами.


Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 590×700×830 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес50 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки56 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Равенна обеденная группа плетеная, графит
Равенна обеденная группа плетеная, графит
166 490
В корзине

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