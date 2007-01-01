Характеристики товара
Описание
Уличная обеденная группа «Эспрессо» для обустройства зоны отдыха.
В комплект входит:
- круглый обеденный стол «Эспрессо» (1180×1180×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей;
- 4 кресел коллекции «Равенна» (570×680×810 мм).
Вся мебель изготовлена из алюминия, поэтому ее очень легко перемещать. Декоративное покрытие выполнено из долговечного искусственного ротанга, устойчивого к перепадам температур и переменам погоды. Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла 5 мм, кресла укомплектованы подушками серо-коричневого цвета со съёмными чехлами.
Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 590×700×830 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья485 мм
- Вес50 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки56 кг
- Изделия стопируютсяНет