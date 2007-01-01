Характеристики товара
Описание
Плетеная садовая обеденная группа «Аффогато» на 4 персоны.
Комплект состоит из:
- большого обеденного стола «Латте» со стеклянной столешницей - 1600×900×750 мм.
- двухместного дивана «Капучино» - 1700×865×815 мм.
- двух кресел «Капучино» - 1040×865×815 мм.
Мебель изготовлена из легкого, но прочного алюминия, оплетенного долговечным искусственным ротангом природного соломенного оттенка. На диване и креслах предусмотрены подушки с чехлами из полиэстера серо-коричневого цвета. Съёмные чехлы пропитаны специальными влагоотталкивающими средствами, которые способы защитить от намокания.Данную обеденную группу можно также заказать в шоколадном оттенке.
Габариты упаковки (ДШВ)
1700×900×830; 1640×70×940; 600×700×1300; 1050×900×830 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес100 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки104 кг
- Изделия стопируютсяНет