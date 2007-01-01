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Аффогато обеденная группа из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 1Аффогато обеденная группа из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 2
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Аффогато обеденная группа из искусственного ротанга, цвет соломенный

Артикул: CH-076-867
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеная садовая обеденная группа «Аффогато» на 4 персоны.

Комплект состоит из:

- большого обеденного стола «Латте» со стеклянной столешницей - 1600×900×750 мм.

- двухместного дивана «Капучино» - 1700×865×815 мм.

- двух кресел «Капучино» - 1040×865×815 мм.

Мебель изготовлена из легкого, но прочного алюминия, оплетенного долговечным искусственным ротангом природного соломенного оттенка. На диване и креслах предусмотрены подушки с чехлами из полиэстера серо-коричневого цвета. Съёмные чехлы пропитаны специальными влагоотталкивающими средствами, которые способы защитить от намокания.Данную обеденную группу можно также заказать в шоколадном оттенке.

Габариты упаковки (ДШВ)
1700×900×830; 1640×70×940; 600×700×1300; 1050×900×830 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес100 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки104 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Аффогато обеденная группа из искусственного ротанга, цвет соломенный
Аффогато обеденная группа из искусственного ротанга, цвет соломенный
266 290
В корзине

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