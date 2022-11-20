Характеристики товара
Описание
64 х 58 х H90
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 4,8 кг
64 х 58 х H90
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 4,8 кг
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