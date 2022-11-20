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Кресло ASGARD - фото 1

Кресло ASGARD

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

64 х 58 х H90

каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 4,8 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло ASGARD - обивка в цвете КраснаяКрасная
Кресло ASGARD - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Кресло ASGARD - обивка в цвете БежевыйБежевый
Кресло ASGARD - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло ASGARD - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Кресло ASGARD - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло ASGARD - обивка в цвете 1818
Кресло ASGARD - обивка в цвете blackblack
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