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Двухместный диван Квик - фото 1

Двухместный диван Квик

Артикул: CH-070-373
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Стив - это идеальное сочетание комфорта и стиля. Он выполнен в современном дизайне и имеет металлический каркас, который обеспечивает прочность и надежность конструкции. Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи, которая легко очищается от загрязнений и не теряет своей привлекательности со временем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота930 мм
  • Материалискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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