Характеристики товара
Описание
Фантастическая садовая скамейка имеет прочную стальную конструкцию с черным порошковым покрытием. Если необходимы элегантные и стильные скамейки для сада или парка, модель из гнутого стального профиля добавит романтическую нотку в традиционный и классический парковый стиль. Сиденье и спинка сделаны из тонкого натурального бруса. В каркасе много декора, который укрепляет конструкцию и образует такие элементы, как ножки, перила, опору спинки.
Скамья сочетает красоту изящных завитушек из металла и натурального дерева и вносит новый мотив и свежее дополнение в ландшафтный дизайн сада, подъездной дорожки, собственного двора и делает более привлекательным декор практически без усилий. Благодаря форме, возвращает к эпохе, когда стильный дизайн и более высокие стандарты были нормой в парке, на тротуарах города или смотровых площадках.
Классическая садовая скамейка имеет декоративную отделку в области перил, ножек и спинки из завитков, напоминающих виноградную лозу. Модель выглядит очаровательной и элегантной на фоне зелени или на тротуаре, благодаря красивому черному покрытию, которое подчеркивает изящные линии. Она отличается долговечностью и мгновенно добавляет романтический комфорт, шарм и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина700 мм
- Высота840 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет