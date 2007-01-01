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Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Кноб, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка садово-парковая Кноб
13 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
Скамейка садово-парковая Кноб - фото 1

Скамейка садово-парковая Кноб

Артикул: CH-088-336
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота840 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Фантастическая садовая скамейка имеет прочную стальную конструкцию с черным порошковым покрытием. Если необходимы элегантные и стильные скамейки для сада или парка, модель из гнутого стального профиля добавит романтическую нотку в традиционный и классический парковый стиль. Сиденье и спинка сделаны из тонкого натурального бруса. В каркасе много декора, который укрепляет конструкцию и образует такие элементы, как ножки, перила, опору спинки.
Скамья сочетает красоту изящных завитушек из металла и натурального дерева и вносит новый мотив и свежее дополнение в ландшафтный дизайн сада, подъездной дорожки, собственного двора и делает более привлекательным декор практически без усилий. Благодаря форме, возвращает к эпохе, когда стильный дизайн и более высокие стандарты были нормой в парке, на тротуарах города или смотровых площадках.
Классическая садовая скамейка имеет декоративную отделку в области перил, ножек и спинки из завитков, напоминающих виноградную лозу. Модель выглядит очаровательной и элегантной на фоне зелени или на тротуаре, благодаря красивому черному покрытию, которое подчеркивает изящные линии. Она отличается долговечностью и мгновенно добавляет романтический комфорт, шарм и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота840 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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