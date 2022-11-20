Характеристики товара
Описание
Высота: 69 см
Ширина: 49 см
Длина: 49 см
Вес: 150 кг
Материал: Бетон с фактурой из камня
Вы в поисках подходящих бетонных уличных урн? Предлагаем рассмотреть урну Дублин из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Форма урны представляет собой цилиндр диаметром 490 мм. Но у основания имеется небольшой скос. Поэтому дно меньшего диаметра, чем верх изделия. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.