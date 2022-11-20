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Урна бетонная парковая Дублин - фото 1

Урна бетонная парковая Дублин

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Характеристики товара

Описание

Высота: 69 см

Ширина: 49 см

Длина: 49 см

Вес: 150 кг

Материал: Бетон с фактурой из камня


Вы в поисках подходящих бетонных уличных урн? Предлагаем рассмотреть урну Дублин из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Форма урны представляет собой цилиндр диаметром 490 мм. Но у основания имеется небольшой скос. Поэтому дно меньшего диаметра, чем верх изделия. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.

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Варианты каркаса

Урна бетонная парковая Дублин - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна бетонная парковая Дублин - каркас в цвете БелыйБелый
Урна бетонная парковая Дублин - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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