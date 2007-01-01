Характеристики товара
Описание
Большой, роскошный стол на центральных металлических опорах большого сечения и керамической столешницей с декором "мрамор золотой". Стол спокойно размещает 8 человек в сложенном состоянии и 12 в разложенном. Большим преимуществом стола является торцевой механизм раскладки. Механизм не перекашивается при открывании одной рукой, на каждое крыло может спокойно опереться человек, ширина вставки 350мм каждая, таким образом общая ширина стола в разложенном виде 2,3 метра
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600/2300 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветчерный, золотой