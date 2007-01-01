Товар в корзине. Перейти
Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные - фото 1Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные - фото 2Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные - фото 3

Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные

Артикул: CH-056-847
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Большой, роскошный стол на центральных металлических опорах большого сечения и керамической столешницей с декором "мрамор золотой". Стол спокойно размещает 8 человек в сложенном состоянии и 12 в разложенном. Большим преимуществом стола является торцевой механизм раскладки. Механизм не перекашивается при открывании одной рукой, на каждое крыло может спокойно опереться человек, ширина вставки 350мм каждая, таким образом общая ширина стола в разложенном виде 2,3 метра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600/2300 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветчерный, золотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

124
Фотография товара Стол обеденный Гохан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Гохан, произведённого компанией ChiedoCover
110 790
Оптовая цена

Стол обеденный Гохан

138
Фотография товара Барная стойка лофт, TRUCK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка лофт, TRUCK, произведённого компанией ChiedoCover
160 690
Оптовая цена

Барная стойка лофт, TRUCK

64
Фотография товара Стол Торвальд белый мрамор / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд белый мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 890
Оптовая цена

Стол Торвальд белый мрамор / черный

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Bianka черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Bianka черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стол деревянный Bianka черный

50
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Aviano молочный с патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Aviano молочный с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от43 6901
44 000 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Aviano молочный с патиной

35
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Коул орех / коричневая патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Коул орех / коричневая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от55 4908
59 850 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Коул орех / коричневая патина

40
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от23 1903
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной

34
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46
Фотография товара Стол деревянный Дэй дуб юкон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дэй дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дэй дуб юкон

32
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул офисный на полозьях VC-21

56
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

41
В наличии 53 шт.
Фотография товара Кресло для офиса Тулип от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
от67 790
Оптовая цена

Кресло для офиса Тулип

32
Фотография товара Стул Мила на крутящейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590

Стул Мила на крутящейся основе

88
Фотография товара Диван Майк с раскладным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Майк с раскладным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
124 890
Оптовая цена

Диван Майк с раскладным механизмом

81
Настоящее фото товара Кресло Tulip, красное, произведённого компанией ChiedoCover
56 990
Оптовая цена

Кресло Tulip, красное

37
Настоящее фото товара Офисное кресло KD, черный/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Офисное кресло KD, черный/ синий

34

Другие товары из раздела большие столы

Фотография товара Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от104 890
Оптовая цена

Стол Bronte 220 контрастный мрамор, керамика

13
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, белый каркас

11
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Стол Corner 120 Matte statuario Белый мрамор матовый керамика, черный каркас

6
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

5
Фотография товара Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 690
Оптовая цена

Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика

7
Фотография товара Стол Matera 160 KL-136 Серый мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 KL-136 Серый мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от116 190
Оптовая цена

Стол Matera 160 KL-136 Серый мрамор матовый, итальянская керамика

8
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена

Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от116 190
Оптовая цена

Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от116 190
Оптовая цена

Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Стол Bolero 105 см Жемчужный Перито, белый мрамор, HPL, белый

12
В наличии 43 шт.

Товар в корзине

Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные
Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные
от 75 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул офисный на полозьях VC-21

56
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

41
В наличии 53 шт.
Фотография товара Кресло для офиса Тулип от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
от67 790
Оптовая цена

Кресло для офиса Тулип

32
Фотография товара Стул Мила на крутящейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590

Стул Мила на крутящейся основе

88