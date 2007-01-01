Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Фрайдей — комфортный минимализм для современного интерьера. Диван-кровать Фрайдей выполнен в современном минималистичном стиле и сочетает строгие формы с мягким уютным силуэтом. Прямые линии, аккуратная прострочка и компактные подлокотники делают модель универсальным решением для квартиры, загородного дома или офиса. Бежевый оттенок обивки легко комбинируется с различными интерьерными стилями — от скандинавского до современного минимализма. Обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала с выраженной текстурой. Ткань хорошо сохраняет форму, устойчива к повседневному использованию и проста в уходе. Благодаря плотному переплетению рогожка долго сохраняет аккуратный внешний вид и придает мебели уютную фактуру. Наполнитель из высокопрочного ППУ обеспечивает оптимальную поддержку и среднюю жесткость посадки, создавая комфорт как для ежедневного отдыха, так и для сна. Просторное спальное место размером 193х119 см подойдет для комфортного размещения двух человек. Диван оснащен механизмом раскладки трехсекционная еврокнижка, который отличается простотой использования и надежностью. Модель легко трансформируется в полноценное спальное место и подходит для ежедневной эксплуатации. Каркас выполнен из ДСП, ДВП и фанеры, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Ножки из массива дерева придают модели дополнительную надежность и визуальную легкость. Максимальная нагрузка составляет 220 кг. Диван-кровать Фрайдей отлично подойдет для гостиной, дачи, загородного дома или офиса. Раскладной механизм и комфортная посадка делают модель практичным решением для современных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1480 мм
- Глубина860 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки360 мм
- Вес52.5 кг
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалфанера, ДВП, ДСП, рогожка
- Допустимая нагрузка220
- Высота ножек120 мм
- Цветбежевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки500 мм
- Вес упаковки55.6 кг
- Объём упаковки0.66 м3
- Изделия стопируютсяНет