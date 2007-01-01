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Настоящее фото товара Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный
5 оценок
43 590
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Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 1Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 2Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 3Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 4Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 5Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 6Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный - фото 7

Диван-кровать Фрайдей рогожка горчичный

Артикул: CH-088-983
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1480 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Фрайдей — комфортный минимализм для современного интерьера. Диван-кровать Фрайдей выполнен в современном минималистичном стиле и сочетает строгие формы с мягким уютным силуэтом. Прямые линии, аккуратная прострочка и компактные подлокотники делают модель универсальным решением для квартиры, загородного дома или офиса. Горчичный оттенок обивки легко комбинируется с различными интерьерными стилями — от скандинавского до современного минимализма. Обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала с выраженной текстурой. Ткань хорошо сохраняет форму, устойчива к повседневному использованию и проста в уходе. Благодаря плотному переплетению рогожка долго сохраняет аккуратный внешний вид и придает мебели уютную фактуру. Наполнитель из высокопрочного ППУ обеспечивает оптимальную поддержку и среднюю жесткость посадки, создавая комфорт как для ежедневного отдыха, так и для сна. Просторное спальное место размером 193х119 см подойдет для комфортного размещения двух человек. Диван оснащен механизмом раскладки трехсекционная еврокнижка, который отличается простотой использования и надежностью. Модель легко трансформируется в полноценное спальное место и подходит для ежедневной эксплуатации. Каркас выполнен из ДСП, ДВП и фанеры, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Ножки из массива дерева придают модели дополнительную надежность и визуальную легкость. Максимальная нагрузка составляет 220 кг. Диван-кровать Фрайдей отлично подойдет для гостиной, дачи, загородного дома или офиса. Раскладной механизм и комфортная посадка делают модель практичным решением для современных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1480 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес52.5 кг
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалфанера, ДВП, ДСП, рогожка
  • Допустимая нагрузка220
  • Высота ножек120 мм
  • Цветжелтый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Вес упаковки55.6 кг
  • Объём упаковки0.66 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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