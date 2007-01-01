Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500
5 оценок
106 490
Товар в корзине. Перейти
Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 1Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 2Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 3Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 4Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 5Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 6Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 7Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 8Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 - фото 9

Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500

Артикул: CH-082-060
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Механизмпума
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

