Характеристики товара
Описание
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
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Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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