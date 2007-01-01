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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
46 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 1Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 2Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 3Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 4Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 5Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 6Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 7Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 8Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 9Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 10Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 11Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - фото 12Стул Кроссбэк (Crossback) | СТУЛОБЗОР #1 - видео 13
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
+19Реальное изображение товара 7 Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Артикул: CH-009-814
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:880
  • Ширина:480
  • Длина сидения:530
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой ChiedoCover
  • 880
  • 480
  • 530
  • 460
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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