Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина480 мм
- Высота1050 мм
- Вес4.3 кг
- Материал каркасабереза
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Ривенделл, венге/ белый
Стул обеденный Batista, синий
СТУЛ EAMES M ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл
Стул Indiana, серый/ ножки дуб
Стул Алексис велюр сине-зелёный
Стул Мартин бежевая ткань ножки черные
Стул Алексис искусственная замша серый
Стул Lilly велюр синий
Стул London бронза, букле, черный каркас
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стол обеденный Амали, черный мрамор
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас
Стол CОРРЕНТО, 900x900
Стол Вега D110, раскладной Дуб Канзас/ черный каркас
Стол Кинтор, коричневый
Стол ОРИОН-3, D1200
Стол обеденный Nymphaea, D110, терраццо
Стол Дамаск
Стул AMARETTO
Стул AMARETT светло-серый
Стул Aurora 015
Стул Blue 017
Стул барный Dark 020
Стул Facet 150
Стул барный Meadow 201
Кресло Zen 105
Стул Дженни, букле, светло-серый
Стул Дженни букле, зеленый