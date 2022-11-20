Товар в корзине. Перейти
Барный стул Порвоо, синяя ткань, черный каркас - фото 1

Барный стул Порвоо, синяя ткань, черный каркас

Артикул: CH-051-157
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас барного стула Bloomsbury
Каркас барного стула Bloomsbury
Следующий Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас
Каркас барного стула Bloomsbury

Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина370 мм
  • Высота630 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Стул полубарный Beetle со спинкой, изумрудный, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой, изумрудный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
94

Стул полубарный Beetle со спинкой, изумрудный, 65 см

В наличии 66 шт.
Распродажа
Стул полубарный Beetle со спинкой, темно-розовый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой, темно-розовый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
69

Стул полубарный Beetle со спинкой, темно-розовый, 65 см

В наличии 81 шт.
Распродажа
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
68

Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см

В наличии 48 шт.
Распродажа
Стул полубарный Меган велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
88

Стул полубарный Меган велюр зеленый

В наличии 7 шт.
Распродажа
Стул полубарный Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
50

Стул полубарный Меган велюр пыльно-синий

В наличии 10 шт.
Распродажа
Стул полубарный Меган велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
71

Стул полубарный Меган велюр серый

В наличии 23 шт.
Распродажа
Стул полубарный Меган велюр травянойНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
95

Стул полубарный Меган велюр травяной

Распродажа
Стул полубарный Меган велюр черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
61

Стул полубарный Меган велюр черный

В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
62

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см

В наличии 15 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена
74

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

В наличии 21 шт.

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
49

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Распродажа
Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
96

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 173 шт.
ХитРаспродажа
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Распродажа
Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
45

Стул Кроссбэк, корица

Распродажа
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽
33

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
33

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
41

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из раздела высокие стулья

Барный стул Слинг, лавандаНастоящее фото товара Барный стул Слинг, лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
97

Барный стул Слинг, лаванда

Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотойНастоящее фото товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
53

Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
125

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

Распродажа
Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
43

Стул Tolix барный голубой матовый

Распродажа
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
39

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 54 шт.