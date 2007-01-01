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Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Lido, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый барный Lido, белый
8 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул пластиковый барный Lido, белый

Артикул: CH-052-574
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолкном), устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках.
Матовая отделка.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.
Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки1130 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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