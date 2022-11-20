Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолкном), устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках.
Матовая отделка.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.
Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.357 м3
Размер упаковки: 620х510х1130 мм
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес4,3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия