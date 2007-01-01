Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолкном), устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках.
Матовая отделка.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.
Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес4,3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки1130 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет