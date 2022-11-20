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Стул пластиковый барный Lido, белый

Артикул: CH-052-574
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолкном), устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках.
Матовая отделка.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.
Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.357 м3

Размер упаковки: 620х510х1130 мм

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

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