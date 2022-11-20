Характеристики товара
Описание
Дизайнерская барный стул Амора
Материал сиденья: пластик PP с мягким сиденьем из экокожи
Материал каркаса: хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Основные характеристики
- Высота830/1030 мм
- Высота до сиденья620/680 мм
- Высота спинки240 мм
- Ширина380 мм
- Глубина400 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес6.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа, пластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки11.60 кг