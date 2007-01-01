Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина400 мм
- Высота830/1030 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья620/680 мм
- Высота спинки240 мм
- Вес6.25 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа, пластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки11.60 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет