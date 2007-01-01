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Настоящее фото товара Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа
36 оценок
4 090
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Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа - фото 1Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа - фото 2Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа - фото 3Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа - фото 4

Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа

Артикул: CH-032-738
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота830/1030 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота830/1030 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья620/680 мм
  • Высота спинки240 мм
  • Вес6.25 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки11.60 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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