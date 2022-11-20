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Барный стул Амора, черный пластик, черная кожа

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерская барный стул Амора

Материал сиденья: пластик PP с мягким сиденьем из экокожи

Материал каркаса: хромированный металл

Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота830/1030 мм
  • Высота до сиденья620/680 мм
  • Высота спинки240 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа, пластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки11.60 кг
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