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Настоящее фото товара Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный
34 оценки
от 121 490
Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный - фото 1Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный - фото 2Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный - фото 3Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный - фото 4Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный - фото 5

Cтол раздвижной Стоки круглый, 1100/1400, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-034-734
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба тон массив дуба тон натуральный;

Материал основания:массив дуба тон массив дуба тон натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы20 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветнатуральный
  • ФормаКруглая, Овальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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