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Настоящее фото товара Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный
6 оценок
от 53 990
Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный - фото 1Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный - фото 2Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный - фото 3

Стол Лепцит 1100, массив березы, тон натуральный

Артикул: CH-089-413
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Вес36 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив березы, тон натуральный;

Материал основания:массив березы, тон натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Вес36 кг
  • Материалмассив березы
  • Цветнатуральный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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