Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьявелюр, кожзам, искусственная кожа
- Цветчерный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Бра Idea Lux Minimal White
Бра Idea Lux Minimal
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Кресло реклайнер Hbada115WMJ
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Ковер AGATA LUXURY BLUE 200 x 290
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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