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Стул Вольтер, венге, лось

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр, кожзам, искусственная кожа
  • Цветчерный

Стул Вольтер, венге, лось — выполненные заказы

Фотография товара Стул Вольтер, Bella 08, с рисунком "птичка", цвет каркаса-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Вольтер, Bella 08, с рисунком "птичка", цвет каркаса-светлый орехФотография товара Стулья Вольтер от компании ChiedoCover.Стулья Вольтер
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