Товар в корзине. Перейти
Стул Милан, бежевый, венге - фото 1Стул Милан, бежевый, венге - фото 2Стул Милан, бежевый, венге - фото 3Стул Милан, бежевый, венге - фото 4Стул Милан, бежевый, венге - фото 5Стул Милан, бежевый, венге - фото 6Стул Милан, бежевый, венге - фото 7

Стул Милан, бежевый, венге

Артикул: CH-053-239
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Следующий Стул Gets
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Милан – это мебель для кухни, гарантирующая комфортное положение во время трапезы. Использована устойчивая к истиранию ткань для стула – велюр, а мягкие части выполнены ППУ. Стул деревянный покрыт высококачественным лаком против потертостей, модель предлагается в оттенках венге, белый, орех.

Клееный каркас, обеспечивающий прочность.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки540 мм
  • Обивкавелюр Velutto 01
  • Материал каркасабук
  • Цветбелый, венге
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки16 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Соло

54
Стул Милан 1 МРДНастоящее фото товара Стул Милан 1 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Милан 1 МРД

42
Стул КорнетНастоящее фото товара Стул Корнет, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Корнет

37
Распродажа
Стул Ruby, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орехНастоящее фото товара Стул Ruby, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79028
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех

63
Настоящее фото товара Стул Шаймак, венский, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Шаймак, венский

42
Настоящее фото товара Стул Кодаира дуб, тон темное масло, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Кодаира дуб, тон темное масло

40
Стул Iglesias, жесткое сиденьеНастоящее фото товара Стул Iglesias, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Iglesias, жесткое сиденье

48
Стул Джон черная матовая экокожа + орехНастоящее фото товара Стул Джон черная матовая экокожа + орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Джон черная матовая экокожа + орех

42
В наличии 30 шт.
Стул деревянный Camel white / light greyНастоящее фото товара Стул деревянный Camel white / light grey, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул деревянный Camel white / light grey

33
В наличии 1 шт.
Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орехНастоящее фото товара Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 932, каркас бук морилка старинный орех

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19035
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Черный

47
В наличии 357 шт.
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевыйНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый

60
В наличии 100 шт.
Журнальный столик Финика M Дуб мадейраНастоящее фото товара Журнальный столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Дуб мадейра

72
В наличии 32 шт.
Стол журнальный Mesh, белыйНастоящее фото товара Стол журнальный Mesh, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стол журнальный Mesh, белый

45
В наличии 24 шт.
Распродажа
Стол деревянный Амато орехНастоящее фото товара Стол деревянный Амато орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 09030
28 304 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Амато орех

31
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол деревянный Гюрен лофт черныйНастоящее фото товара Стол деревянный Гюрен лофт черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6909
9 500 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Гюрен лофт черный

31
В наличии 4 шт.
Журнальный стол КайкосНастоящее фото товара Журнальный стол Кайкос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Журнальный стол Кайкос

50
В наличии 5 шт.
Кресло пластиковое Сауайо, синийНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сауайо, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сауайо, синий

30
В наличии 5 шт.
Стол обеденный Cheryn, бежевыйНастоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стол обеденный Cheryn, бежевый

44
В наличии 90 шт.
New
Стол Сканди, бежевый, ниша сераяНастоящее фото товара Стол Сканди, бежевый, ниша серая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стол Сканди, бежевый, ниша серая

12
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела деревянные стулья

Настоящее фото товара Стул обеденный Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стул обеденный Венеция

45
Стул КАПРИ 22Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22

32
Распродажа
Стул обеденный RAGNAR синий x2Настоящее фото товара Стул обеденный RAGNAR синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99026
33 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный RAGNAR синий x2

50
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Siena-F с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Стул Siena-F с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой

33
Настоящее фото товара Стул Кадис с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стул Кадис с деревянной спинкой

43
Стул Ува N, орех/ коричневыйНастоящее фото товара Стул Ува N, орех/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Стул Ува N, орех/ коричневый

42
Распродажа
стул Safir, рогожкаНастоящее фото товара стул Safir, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49025
7 290 ₽

стул Safir, рогожка

31
Стул с мягким сиденьем СакураНастоящее фото товара Стул с мягким сиденьем Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул с мягким сиденьем Сакура

31
Стул деревянный LT ButtermilkНастоящее фото товара Стул деревянный LT Buttermilk, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул деревянный LT Buttermilk

47
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Кострома, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Кострома

39
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Стул Милан, бежевый, венге
Стул Милан, бежевый, венге
от 8 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19035
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Черный

47
В наличии 357 шт.
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевыйНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый

60
В наличии 100 шт.
Журнальный столик Финика M Дуб мадейраНастоящее фото товара Журнальный столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Журнальный столик Финика M Дуб мадейра

72
В наличии 32 шт.
Стол журнальный Mesh, белыйНастоящее фото товара Стол журнальный Mesh, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стол журнальный Mesh, белый

45
В наличии 24 шт.