Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Милан – это мебель для кухни, гарантирующая комфортное положение во время трапезы. Использована устойчивая к истиранию ткань для стула – велюр, а мягкие части выполнены ППУ. Стул деревянный покрыт высококачественным лаком против потертостей, модель предлагается в оттенках венге, белый, орех.
Клееный каркас, обеспечивающий прочность.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки540 мм
- Обивкавелюр Velutto 01
- Материал каркасабук
- Цветбелый, венге
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки16 кг