Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, серый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки600 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет