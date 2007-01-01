Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Муриел молочный / атина, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Муриел молочный / атина
13 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Муриел молочный / атина - фото 1Деревянный стул Муриел молочный / атина - фото 2Деревянный стул Муриел молочный / атина - фото 3Деревянный стул Муриел молочный / атина - фото 4Деревянный стул Муриел молочный / атина - фото 5

Деревянный стул Муриел молочный / атина

Артикул: CH-081-723
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 41; Глубина - 50; Высота - 92; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, графит деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, графит деревянный

49
Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Визит 1

85
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

38
Настоящее фото товара Стул Криптос с регулировкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Криптос с регулировкой

43
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, старинный орех

37
Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул «Apriori NS» (id 300)

87
Фотография товара Стул Terras от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Terras, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Terras

83
Фотография товара Стул К3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Стул К3

6
4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак

12

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол 11, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Чехол 11, журавинка

44
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

41
Фотография товара Каркас кресла Элмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Элмер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас кресла Элмер

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

48
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный

49
Фотография товара Каркас стула Габриэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Габриэль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Каркас стула Габриэль

12
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Элит

36
Фотография товара Стул Ува N, орех/ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, орех/ желтый

32
Настоящее фото товара Стул Ува XL, венге/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стул Ува XL, венге/ шоколад

41
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 71 шт.
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа

7
Настоящее фото товара Стул венский Браун, бук, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул венский Браун, бук

11
Фотография товара Стул Flux, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Flux, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Flux, дерево

11
Настоящее фото товара Стул пластиковый Field, серый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Field, серый, каркас бук

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Муриел молочный / атина
Деревянный стул Муриел молочный / атина
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол 11, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Чехол 11, журавинка

44
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

41
Фотография товара Каркас кресла Элмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Элмер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас кресла Элмер

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности