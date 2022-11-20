Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации - еврософа
Бельевой ящик - да
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Механизм трансформации - еврософа
Бельевой ящик - да
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден