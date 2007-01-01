Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция, выразительное тройное плетение и эргономичная форма делают эту модель идеальным решением для зоны отдыха. Диван комплектуется мягкими подушками в трёх цветовых решениях на выбор. Съёмные чехлы из высококачественной уличной ткани устойчивы к выгоранию и влаге, а широкие подушки гарантируют комфорт в любое время года. Меняйте цвета, меняйте атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1290 мм
- Глубина770 мм
- Высота880 мм
- Вес15 кг
- Материалротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсиний, белый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет