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Настоящее фото товара Стул Вэйв, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вэйв, черный
13 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Вэйв, черный - фото 1

Стул Вэйв, черный

Артикул: CH-088-118
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эта лаконичная модель прекрасно подойдет для обеденной зоны. Стул, изготовленный из металла, эффектно смотрится в современном интерьере. Удобная высокая спинка с горизонтальными прутьями и мягкое сиденье обеспечивают комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.95 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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