Характеристики товара
Описание
Эта лаконичная модель прекрасно подойдет для обеденной зоны. Стул, изготовленный из металла, эффектно смотрится в современном интерьере. Удобная высокая спинка с горизонтальными прутьями и мягкое сиденье обеспечивают комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина480 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки3.95 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет